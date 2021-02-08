Вице-премьер Узбекистана избран председателем Совета управляющих группы Исламского банка развития

CentralAsia (UZ) - Председателем Совета управляющих группы Исламского банка развития, высшего органа управления ИБР, был избран представитель Узбекистана – заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

Это произошло впервые в истории Узбекистана, отмечает Министерство инвестиций и внешней торговли. Ранее, в октябре 2020 года, Сардор Умурзаков был избран заместителем председателя Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.

В ведомстве напомнили, что в группу Исламского банка развития, помимо самого ИБР, входят Исламская корпорация по развитию частного сектора, Международная исламская торгово-финансовая корпорация, Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов и Исламский институт исследований и обучений. Она была основана в 1974 году в Джидде (Саудовская Аравия).

Членами ИБР являются 57 стран мира, а ключевым направлением деятельности является финансирование крупных инфраструктурных и социально-значимых проектов в стратегических отраслях экономики.