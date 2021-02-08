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  8 февраля 2021
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Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после завершения пандемии

CentralAsia (CA) -  Американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс в интервью YouTube-каналу Veritasium назвал две угрозы человечеству после завершения пандемии коронавируса.

По словам Гейтса, одна из угроз, к которым мир не подготовлен, — это изменение климата. Из-за этого фактора смертность будет ежегодно расти, полагает он.

Второй угрозой человечеству бизнесмен считает биотерроризм. «Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», - цитирует Гейтс РБК.

Ранее предприниматель заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус COVID-19. По его мнению, к этой угрозе нужно относиться так же, как к угрозе мировой войны.

«Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», - отметил Гейтс. Новая пандемия неизбежна, и если человечеству повезет, она начнется через 20 лет, хотя может и через три, добавил он.

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