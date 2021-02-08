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  8 февраля 2021
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В Узбекистане будут собирать новые Chevrolet

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане будут собирать новые Chevrolet. Сборка моделей будет проходить на заводе УзАвтомоторс, который является бывшим СП GM-Uzbekistan.

В 2018 году завод перешел в собственность госкомпании Узавтосаноат. Продолжение сотрудничества с брендом General Motors позволит положительно сказаться на рабочей деятельности производителей.

В настоящее время представителям завода необходимо будет произвести модернизацию производственных линий для того, чтобы в дальнейшем осуществлять выпуск современных моделей для последующей реализации на мировом рынке.

По предварительным данным, в год планируют выпускать 60 тысяч автомобилей.

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