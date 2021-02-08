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  8 февраля 2021
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Программа Фулбрайта отмечает 75-летие

CentralAsia (MNG) -  В 2021 году ведущая схема международного обмена Государственного департамента США, Программа Фулбрайта, отметит свое 75-летие. Темой юбилея станет «Влияние: 75 лет глобальных действий, возможностей и связей» с виртуальными и личными мероприятиями и мероприятиями по всему миру и в Монголии. Юбилей продемонстрирует положительное влияние программы на людей, учреждения и сообщества в Соединенных Штатах и во всем мире.

Программа Фулбрайта в Монголии началась с самого первого монгольского студента программы, приехавшего в Соединенные Штаты в 1994 году. С тех пор она способствовала почти 500 двусторонним обменам, которые укрепили совместные отношения и установили прочные связи между двумя странами.

Посольство США в Улан-Баторе будет отмечать успешных выпускников, проводить ежемесячные встречи выпускников программы Фулбрайта и организовывать виртуальные и личные мероприятия.

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