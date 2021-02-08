56% американцев поддерживают запрет Трампу занимать госдолжности, - опрос

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 56% американцев поддерживают процесс против экс- президента США Дональда Трампав сенате, а также возможный запрет Трампу занимать какие-либо государственные должности в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с исследовательской компанией Ipsos.

56% респондентов считают, что бывший президент Трамп должен быть осужден и лишен возможности занимать государственные посты. При этом 43% выступили против признания вины Трампа в сенате.



Согласно данным опроса, обвинения против бывшего президента поддерживают 15% республиканцев. Среди демократов поддержка значительно выше – 92%.



Опрос ABC News совместно с исследовательской компанией Ipsos проводился с 5 по 6 февраля 2021 года. В нем приняли участие 508 человек. Статистическая погрешность составляет 4,8 процентных пункта.