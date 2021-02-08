США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека

CentralAsia (CA) - Госсекретарь CША Энтони Блинкен сегодня объявит о возвращении страны в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя. Об этом Associated Press сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов, пишет DW.



По словам источника, в Вашингтоне считают возвращение в Совет наиболее эффективным способом для его реформы и развития.



«Мы знаем, что Совет обладает потенциалом для превращения в важную площадку для борьбы с тиранией и несправедливостью в мире», - отметил сотрудник Госдепа. По его словам, США рассчитывают своим присутствием способствовать реализации этого потенциала.



США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году. Дональд Трамп, в то время занимавший пост президента Соединенных Штатов, раскритиковал этот межправительственный орган за предвзятое отношение к Израилю и отсутствие реформ.