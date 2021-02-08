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  8 февраля 2021
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«Британский» штамм коронавируса может стать преобладающим вариантом вируса, - ООН

CentralAsia (CA) -  В Европе вовсю циркулирует новый штамм коронавируса – SARS-CoV-2, который изначально был обнаружен в Великобритании. О выявлении нового британского штамма сообщили уже 30 стран Европейского региона ВОЗ, пишет Центр новостей ООН.

«Многие из этих стран прогнозируют, что этот штамм может стать преобладающим вариантом вируса в ближайшие недели и что на него будет приходиться самая большая доля случаев COVID-19», - сообщают в Европейском бюро ВОЗ.

В ВОЗ считают, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что имеющиеся вакцины будут менее эффективно защищать от этого варианта. При этом уже есть достоверные данные, свидетельствующие о том, что этот вариант вируса распространяется быстрее, чем его предыдущие. В то же время дети не подвергаются большему риску, чем раньше.

В ООН отметили, что обеспокоенность в связи с новым вариантом вируса связана в основном с тем, что его быстрое распространение приведет к заражению большего числа людей и большему числу госпитализаций.

«Если в результате этого наши системы здравоохранения окажутся перегруженными и не смогут справиться с наплывом пациентов, то больше людей будут подвержены опасности умереть от этого заболевания. Это тот сценарий, которого мы пытаемся избежать. Именно поэтому сейчас более чем когда-либо важно замедлить передачу инфекции», - заявила представитель ВОЗ Кэтрин Смоллвуд.

В настоящее время в странах, где циркулирует новый вариант вируса, проводятся дополнительные эпидемиологические и вирусологические исследования.

В ВОЗ отмечают, что мутации вируса не избежать. В начале 2021 года увеличилось число сообщений о выявлении новых вариантов COVID-19, что свидетельствует о новой тенденции в развитии нынешней пандемии.

«Появление новых вариантов – весьма обычное явление, и сами по себе они не всегда представляют большую опасность. Однако они могут быть более опасными, если они влияют на поведение вируса. Следовательно, нам необходимо проводить тщательный мониторинг этих изменений», - заявил представитель ВОЗ Ричард Пибоди.

В ВОЗ призывают все страны увеличить масштабы секвенирования изолятов вируса SARS-CoV-2 и делиться данными о полученных результатах. ВОЗ также настоятельно рекомендует и далее применять все доказавшие свою эффективность базовые меры по охране общественного здоровья и ограничению социальных контактов.

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