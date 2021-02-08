Премьер-министр Таджикистана отбыл в Москву

CentralAsia (TJ) - Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода сегодня, 8 февраля, во главе представительной делегации экономического блока правительства республики отбыл в Москву, сообщает «Азия-Плюс».



В столице России 8-9 февраля состоится 17-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией.



Ожидается, что Душанбе и Москва наряду с вопросами развития торгово-экономических связей двух государств, также рассмотрят возобновление регулярных авиарейсов, возвращение таджикских трудовых мигрантов в Россию и проблемы таджикских студентов российских вузов.

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