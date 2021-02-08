Не позволяйте власти Монголии скатиться к авторитаризму, - Eurasia Review

CentralAsia (MNG) - Инаугурация президента США Джо Байдена, несомненно, знаменует собой возвращение в мир естественного порядка могущественных и во многих отношениях достойных восхищения США, провозглашающих своим друзьям и врагам, что верховенство закона, уважение прав человека, многосторонность и демократические принципы снова имеют значение, пишет на страницах издания Eurasia Review Бат-Орших Батдорж.

Это драматический поворот: внезапно США снова сидят за столом и раздают свои традиции и принципы эгалитаризма и справедливости всему миру. Изменение климата, помощь, здоровье, уменьшение неравенства в благосостоянии — все это снова в повестке дня Овального кабинета. С ними также приходит видение хорошего управления, которое может представлять Америка без Дональда Трампа. Нации, которым небезразличны эти вещи, снова имеют лидера, пишет автор.

Но, похоже, не все так впечатлены. В Африке, в Уганде, яростно оспариваемый триумф на выборах 76-летнего Йовери Мусевени, давший ему шестой срок у власти, сопровождался насилием, преследованием кандидатов от оппозиции и блокированием дебатов в СМИ. Разногласия в Уганде возникли после того, как другой давний президент Виктор Орбан в Европе, в Венгрии, также расправился с журналистами и выступил против свободы слова, когда он добивался очередной победы на выборах.

Как отмечает автор, точно так же в Беларуси журналистов, освещающих акции протеста против президента Лукашенко, арестовывают по обвинениям, по которым они могут получить длительные тюремные сроки. В России марши оппозиции встречает полиция. В Мьянме произошел военный переворот. Зараза авторитаризма пересекает континенты и пришла в Монголию, пишет Бат-Орших Батдорж.

Узнав об ошибке Трампа, президент воздержался от прямого выступления и использовал эмоциональное видео, на котором женщина, заболевшая COVID-19, выходит из родильного отделения больницы без зимней одежды. До тех пор правительство хвалили за то, как оно справилось с пандемией, несмотря на нехватку ресурсов страны.

Следующие 24 часа были отмечены бурной политической деятельностью, которая привела к отставке популярного премьер-министра Хурэлсух Ухнаа и всего его кабинета, а также к назначению нового премьер-министра, избранного президентом Баттулгой.

Успешно провожая одного потенциального кандидата на июньских президентских выборах в лице уходящего Хурэлсуха, президент сразу же «обвинил второго потенциального оппонента в лице бывшего премьер-министра Батболда в коррупции», говорит автор.

Баттулга использовал тот же стандартный сценарий действий, что и другие иностранные автократы, такие как Мусевени и Орбан, чтобы остаться у власти, говорится в статье. За время своего пребывания в должности он внес большие изменения в судебную систему, назначив нового генерального прокурора, заместителя генерального прокурора и судей. В парламенте уходящий министр юстиции обвинил президента в том, что он вызвал судей к себе в кабинет, чтобы внести политических оппонентов в «расстрельный список».

В список вошли 14 оппозиционных политиков, которые в настоящее время находятся за решеткой, столкнулись с кенгуровыми судами (Суд кенгуру (англ. kangaroo court) — английская идиома, означающая незаконный, несправедливый суд, самосуд, инсценировку суда, пародию на правосудие. Это выражение часто применяется по отношению к суду, который, формально соблюдая процедуру, выносит быстрый и заранее подготовленный приговор.) и им было отказано в юридическом представительстве. К ним присоединилась дюжина журналистов, приговоренных и подвергшихся аналогичному лечению за критику президента, отметил Бат-Орших Батдорж.

«Президент пытается изменить конституционный закон, который не позволяет ему баллотироваться на следующий срок на июньских выборах. С ручным судебным учреждением у него есть разумные шансы», - пишет автор.

Реакция администрации Байдена на авторитарных лидеров, таких как Мусевени, Орбан, Лукашенко и Баттулгу, задаст тон новой эре, которая может увидеть возобновление влияния США. Если политические репрессии перерастут в кровавые, США и их союзники по ЕС и соратники, продвигающие демократию, получат в свое распоряжение инструменты, такие как закон Магнитского, для борьбы с нарушениями прав человека со стороны власть имущих.

То, как президент Байден решит отреагировать, заложит ориентир в других частях мира, в России, на Тайване, в других спорных частях Азиатско-Тихоокеанского региона и в пороховой бочке на Ближнем Востоке.

Автор: Бат-Орших Батдорж

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