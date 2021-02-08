Монголия стремится положить конец расширению рудника Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии добивается согласия с горнодобывающей компанией Rio Tinto на расторжение сделки по расширению медного рудника Оюу-Толгой в пустыне Гоби, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, осведомленных о ситуации.

Как сообщает FT, правительство спросило у англо-австралийского горнодобывающего гиганта, готово ли оно к взаимному прекращению плана расширения, вместо того чтобы действовать в одностороннем порядке и рисковать будущими иностранными инвестициями.

В Rio Tinto отказались комментировать этот вопрос, когда с ними связались Reuters.

Рудник является одним из крупнейших в мире известных месторождений меди и золота. Правительству принадлежит 34% акций проекта стоимостью 6,75 млрд долларов США, а оставшаяся часть принадлежит Turquoise Hill, контролируемой Rio Tinto.

Расширение подземного рудника было серьезно отложено из-за спора о финансировании, поскольку правительство Монголии стремится получить большую часть прибыли, даже несмотря на то, что затраты резко выросли из-за сложных геологических условий.

Улан-Батор ранее заявлял горнодобывающей компании, что он обеспокоен тем, что экономические выгоды от разработки рудника были подорваны из-за значительного увеличения затрат.

Недавнее назначение гражданина Монголии Болд Баатар главным исполнительным директором по производству меди в Rio Tinto широко рассматривается как попытка горнодобывающей компании улучшить свои отношения с правительством и вести переговоры о ходе реализации проекта.

Болд Баатар пообещал обсудить планы с новым правительством и работать над их решением.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай занял пост премьер-министра Монголии в конце января после того, как протесты в столице по поводу действий правительства в связи с пандемией COVID-19 привели к отставке его предшественника.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения