Прокурор города Бухары, пожаловавшийся президенту на генпрокурора, освобождён от должности

CentralAsia (UZ) - Прокурор города Бухары Жасур Фозилов покинул свою должность. По данным Генеральной прокуратуры, он написал заявление по собственному желанию. Фозилов в декабре прошлого года сделал громкое обращение к президенту. В прошлом месяцев, перед визитом главы государства в Бухару, в области назначили нового прокурора.

Прокурор города Бухары Жасур Фозилов освобождён от должности. Пресс-служба генеральной прокуратуры подтвердила это Kun.uz, отметив, что прокурор написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В пресс-службе добавили, что Фозилов остался в резерве кадров прокуратуры Бухарской области, но он «временно не работает».

Прокурор покинул свою должность спустя полтора месяца после направления обращения президенту и руководителю Администрации президента в социальных сетях.

В последовательных выступлениях в Интернете в середине декабря Жасур Фозилов выдвинул претензии против генерального прокурора Узбекистана. Он заявил, что в его отношении началась проверка, после того как он вызвал на допрос представителей компании «Mustahkam Qurilish Development». Причиной тому послужило, якобы, вмешательство генерального прокурора.

По претензиям к прокурору 14 декабря была составлена республиканская межведомственная комиссия. Фозилов, временно отстранённый от своих обязанностей из-за служебной проверки, был восстановлен в должности после окончания работы республиканской комиссии. В обращении от 20 декабря он заявил, что комиссия приняла справедливое решение, и за это благодарен президенту.

Решение комиссии не было официально опубликовано. По словам Жасура Фозилова, комиссия выявила, что «предприниматели, организовавшие заявление против него, воспользовались именем генерального прокурора», а по некоторым вопросам следует внести ясность в гражданском суде.

21 декабря Генеральная прокуратура сообщила о результатах служебной проверки в отношении прокурора города Бухары. По данным прокуратуры, Жасур Фозилов, несмотря на отмену встречных проверок, собирался принудительно привлечь к следствию лиц, не причастных к уголовному делу.

По этой причине Фозилову приказом генерального прокурора был объявлен выговор.

Через месяц после этих событий, в середине января, накануне визита главы государства в Бухару, сменился прокурор области. Махмуд Истамов, работавший в должности заместителя председателя Центральной избирательной комиссии, начал работу в качестве прокурора Бухарской области.