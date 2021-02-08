В центре Улан-Батора мужчина совершил самоподжег. Фото

- Монголия, происшествия
- 12:15, 08 февраля 2021
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CentralAsia (MNG) - В центре столицы Монголии мужчина совершил самоподжог, сообщает GoGo.mn со ссылкой на свой источник.
Инцидент произошел на главной площади Улан-Батора. Мужчину повалили на землю прохожие, и пламя удалось сбить. На место приехала карета скорой помощи, но, к сожалению мужчину не удалось спасти.
Отмечается, что причина самоподжога неизвестна. Полиция начала расследование.
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