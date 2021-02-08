Григорий Явлинский раскритиковал Навального за «популизм и национализм»

Митинг в поддержку Навального // Reuters

CentralAsia (CA) - Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой раскритиковал деятельность российского оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, демократическая Россия несовместима с политикой Навального.



Он пишет, что в России за десять лет в протестном активизме ничего не изменилось. По его словам, на протестные акции в Москве в январе 2021 года вышло меньше людей, чем выходило в 2011-м, 2012-м и 2019-м.



«100 миллионов просмотров в YouTube конвертировались примерно в 200 тысяч человек по всей стране и 20-30 тысяч в столице. По нынешним меркам для «оффлайна» это большое число. Однако этого даже близко недостаточно для того, чтобы влиять на политическую ситуацию в стране и уж тем более чтобы принудить власть к мирному содержательному диалогу.



При этом протестные волны, периодически поднимавшиеся за эти годы в России, никогда не представляли серьезной проблемы для властей. Главный реальный результат этой протестной активности — рост числа арестованных и политических заключенных, в отношении которых никакое «общественное давление» не формируется и которых никто освобождать не собирается. На этом фоне еще один такой цикл уличных акций — это путь к еще большему разочарованию. Даже в штабе Навального это поняли и заявили, что пока не будут звать людей под дубинки», - пишет Явлинский.



В последние годы информационная политика власти в вопросе освещения протестов прошла путь от полного замалчивания в подконтрольных СМИ до подробного пропагандистского разбора уличных акций с целью дискредитации любой оппозиции, отмечает автор.



«В этом свете очевидно, что режим будет использовать протесты для того, чтобы еще крепче «закрутить гайки» и «зачистить поляну» перед думскими так называемыми выборами осенью. И не следует думать, что протесты пугают власть или являются неожиданностью для Кремля. К жесткому подавлению возможных народных выступлений там готовились давно: принимали репрессивные законы, укрепляли ОМОН и Росгвардию, расширяли полномочия силовиков, последовательно отменяя какую-либо их ответственность перед гражданами.



Еще пенсионная реформа, заведомо крайне непопулярная, показала, что ставка делается не на понимание и даже не на заигрывание с народом, а на большевистские методы: ложь, пропаганду, запугивание, репрессии, террор. И не следует делать вид, что мы не понимаем, с кем имеем дело и на что эти люди способны.



Это реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день и в которой, возможно, будем жить еще долго. И после событий января-февраля 2021 года, и после следующих акций будет очень тяжелое послевкусие: будут суды и серьезные репрессии. Нынешняя власть в России — вне права. Поэтому, несомненно, появится «болотное дело-2» с соответствующим нормативным административно-уголовным ужесточением.



В этой ситуации необходимо изо всех сил, кто как может, противостоять репрессиям, помогать заключенным и арестованным, их семьям, использовать все имеющиеся возможности для защиты прав людей, для освобождения политических заключенных — как новых, так и тех, кто сидит по прежним делам».



Как пишет Явлинский, говоря о последних протестах, Путин упомянул расстрел Белого дома в Москве в 1993 году. Тогда в протесте против Ельцина и его реформ объединились коммунисты, националисты, фашисты и другие разнообразные несогласные. Сегодня эта аналогия из уст президента выглядит предупреждением о решимости власти не останавливаться ни перед чем.



«Оптимистичные расчеты в лагере противников режима строятся на том, что при определенной массовости и упорстве протестов власть отступит, потому что не решится использовать масштабные и жестокие средства подавления. То есть ставка делается на некий гуманизм репрессивной системы, ну или на то, что Кремль будет опасаться осуждения со стороны. В реальности же ситуация совсем другая. Для путинской системы поведенческие ориентиры — это Ельцин в 1993-м и Дэн Сяопин в 1989-м с танками на площади Тяньаньмэнь в Пекине. То, что происходило в конце января-начале февраля этого года на улицах Москвы и других российских городов, подтверждает это», - говорится в статье.



Явлинский утверждает, что Навальный вернулся в Россию намеренно, несмотря на недвусмысленное предупреждение со стороны властей об аресте.



«Решение суда о заключении Навального — политическое. Но политическими были и замена приговора по делу «Кировлеса» на условный в июле 2013 года, и передача ему властями подписей для участия в выборах мэра Москвы, и игнорирование неоднократных привлечений к административной ответственности и поездок за границу как законного основания для замены условного срока на реальный. Все судебно-правовые события, происходящие с Навальным, политически мотивированы и до самого последнего времени отражали, мягко говоря, внутриэлитные интриги и противоречия. И всем, кто выходил и еще будет выходить на улицы в поддержку Навального, полезно понимать те общественно значимые роли, которые он играет в последние годы.



Как блогер-разоблачитель, «ревизорро» верхних эшелонов российской власти и бизнеса Навальный служил индикатором, позволявшим по характеру транслируемой информации судить о подковерной борьбе внутри элит. Но поскольку в России практически все убеждены в существовании гигантской коррупции, разоблачения Навального воспринимались положительно, а экономический спад и обнищание населения в последние десять лет позволяли успешно играть на увеличении разрыва в уровне благосостояния, превращающегося в пропасть («Мир — хижинам, война — дворцам!»). Тем более что политический популизм, перерождающийся в национализм и, как следствие, ведущий зачастую к жестким столкновениям, сегодня опасный глобальный тренд. Россия здесь не исключение».



Расследования Навального, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества, считает основатель «Яблока».



«Все разоблаченные остаются на своих местах и при своих деньгах. Дело здесь не столько в вековой традиции воровства во власти, сколько в том, что в ходе реформ 1990-х и, в частности, полукриминальной (а в некоторых случаях, таких как залоговые аукционы, и полностью криминальной) приватизации на основе слияния собственности и власти была создана система, не предполагающая существование в стране независимого суда, независимых СМИ, настоящего парламента и честных выборов. А без категорического отделения собственности и бизнеса от власти, без разделения властей борьба с коррупцией невозможна.



Поэтому главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального, — это разжигание примитивной социальной розни. И это тоже не ново. Так уже делали власти, когда отжимали ЮКОС у Ходорковского в 2003 году. Разжигание классового популизма в России, провоцирование столкновения бедных и богатых ни к чему хорошему не приведет. Националистический разогрев общества ради борьбы с Путиным стал одной из предпосылок весны 2014-го — с аннексией Крыма и войной на Украине».



Что касается попытки отравления Алексея Навального, то здесь все очень серьезно, отмечает Явлинский.



«Необходимо всестороннее международное расследование, которое не заменят никакие шумные «разоблачения» в YouTube. Дело вообще не в разоблачении сталинской сути системы, которая сама этого даже не скрывает. Так, к примеру, приговор историку Юрию Дмитриеву — необъявленная и, пользуясь нынешней терминологией, гибридная политическая ликвидация человека, который расследовал государственный террор. И ничего не скрывается — ни методы, ни участники.



Однако отравление Навального не просто преступление. Возможно, это свидетельство существования в России санкционированных властями «эскадронов смерти», причастных к государственному террору в отношении политических противников. Кроме того, крайне тревожный вопрос о применении боевого отравляющего вещества по-прежнему остается на повестке. Здесь требуется достоверное установление исполнителей и заказчиков, раскрытие всего механизма преступления. Это жизненно важно для всего общества», - пишет он.



«Политическое направление Навального — это популизм и национализм. Наиболее точно, на мой взгляд, его суть сформулировала в 2011 году Валерия Новодворская: Навальный может стать «будущим лидером обезумевших толп, да еще и с нацистским уклоном». «Борьба с коррупцией, — говорила Новодворская, — может привести к тому, к чему она уже привела в Беларуси. Лукашенко прельстил народ тем, что с утра до вечера говорил о борьбе с коррупцией. И легко купил легковерных белорусов. А недомыслящая интеллигенция его поддержала, решив, что сможет им вертеть, как хочет. Ну и мы видим сегодня белорусский пейзаж. Волна, которая сейчас поднимается, поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный — один из потенциальных лидеров этой новой погибели».



С тех пор совершенно ничего не изменилось. В претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного, утверждает автор. Когда в 2009 году неонацисты убили в центре Москвы правозащитника Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову, Навальный организовывал «Русские марши», на которых, собственно, и разжигалась межнациональная ненависть и происходили подстрекательства к подобным убийствам. Этот националистический вектор Навальный не скрывал и во время войны с Грузией, и комментируя войну в Донбассе.



«Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания). Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции.



Поэтому, поддерживать или не поддерживать Навального как политика, каждый решает сам. Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», - отмечает Явлинский.



Он считает, что на последних протестных акциях не выдвигалось ни организованного требования освободить политических заключенных, ни требований остановить войну на Украине. Все требования касались исключительно фигуры Навального.



«Никогда не надо идти за толпой — какими бы ни были задор и напор этой массы, какая бы агрессия ни обрушивалась на тех, кто идет «не в ногу», и тем более на тех, кто движется в противоположном направлении.



Те политики и общественные деятели, которые сегодня опасаются попасть под каток обвинений в неподдержке протеста или рассчитывают прокатиться на этой волне, должны бы уже понять, что эта самая волна их же и смоет.



Впрочем, дело не только — а в нынешней ситуации, пожалуй, и не столько — в угрозе национал-большевистского революционного триумфа по модели 1917 года. Навальный, судя по всему, перестал быть элементом игры власти с обществом (или его политически малокомпетентной либерально-креативной частью), которая велась с 2011 года. Но это не значит, что он и его окружение избавились от прежних связей и зависимостей во власти — просто игра стала другой. Навального с командой, возможно, используют втемную, а собирать урожай будут другие, причем очень вероятно, что из той же путинской системы с целью ее охранения или, наоборот, для замены фасада. При этом важно понимать и помнить, что система Путина гораздо больше, чем один человек: не Путин начинал ее строить, и сама собой она не исчезнет».



«Навальный создает альтернативную информационную картину для своих сторонников. И это не факты против пропаганды и не правда против лжи. Так, в фильме про «дворец Путина» главное — это не дворец, а образ такого Путина, который до дрожи боится Навального и его разоблачений. Кроме того, одна из задумок авторов — выстроить ассоциативный ряд между Путиным и Януковичем, чья безвкусно-помпезная резиденция стала символом бесславного конца власти. Только теперь вместо золотого батона — туалетный ершик. Все это — продажа эмоций в соответствии с технологиями потребительской рекламы», - пишет Григорий Явлинский.



Несогласованные акции прошли 23 и 31 января в ряде городов России, а также 2 февраля после решения суда по делу Навального.



2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.



4 февраля соратник Навального Леонид Волков объявил о прекращении акций до весны.