В ЮАР отложили применение оксфордовской вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) - Начало применения вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca в сотрудничестве со специалистами Оксфордского университета властями ЮАР отложено.



Как сообщает Euronews, выяснилось, что препарат не слишком эффективен против южноафриканского штамма коронавируса.



Один из разработчиков средства заявил, что AstraZeneca все же защищает от наиболее тяжелых форм заражения.



В Венгрии, в которой власти одобрили использование и AstraZeneca, и российской вакцины Sputnik V еще в январе, наготове уже 40 тысяч доз препарата, разработанного специалистами из центра имени Гамалеи.



Прививочная кампания стартует на этой неделе, как это объясняет директор Национального центра здравоохранения Венгрии Цецилиа Муллер: «Мы закончили изучение Sputnik V, показавшей хорошие результаты. Так что обе вакцины получили "зеленый свет" для применения, они эффективны и безопасны».



Тем временем в Венеции проходит карнавал, или «прощание с мясом» накануне Великого поста, который соблюдают практикующие католики.

