В Швеции оставлен в силе оправдательный приговор для бывших руководителей Telia в деле Гульнары Каримовой

CentralAsia (UZ) - Суд Швеции оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывших руководителей компании Telia (бывшее название Teliasonera – Ред.), обвиненных в даче взятки старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.

По сообщению Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), суд в Стокгольме на своем заседании 4 февраля оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный в отношении трех бывших руководителей компании Telia (местное название бренда Ucell – Ред.).

Трое бывших руководителей компании подозревались в переводе на счета оффшорных компаний дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой в качестве взятки примерно 320 миллионов долларов США в целях вхождения на телекоммуникационный рынок Узбекистана.

Эти подозрения были впервые озвучены в расследовании журналистов журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и шведского телеканала SVT.

В феврале 2019 года Стокгольмский суд своим приговором признал их невиновными в подозреваемых преступлениях. Судьи посчитали, что бывшие руководители Telia «технически» не давали взятку Каримовой. Именно из-за этого правового ограничения шведский суд и на сей раз оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный в отношении бывших руководителей компании Telia.

В марте 2019 года прокуратура Швеции подала апелляцию на приговор Стокгольмского суда, признавшего невиновными бывших руководителей компании Telia (бывшая TeliаSonera), 37 процентов акций которой принадлежат правительству страны.

Обвиненные в даче взятки Гульнаре Каримовой более 300 миллионов долларов за выход компании Telia на рынок Узбекистана и в обмен на «защиту» от властных структур страны бывший исполнительный директор компании Telia Ларс Нюберг, бывший финансовый директор и вице-президент Теро Кивисаари, а также бывший главный советник евразийского бизнес-направления данной компании Ули Туима приговором суда от 15 февраля 2019 года были признаны невиновными.

Суд счел, что обвинение не привело доказательств того, что Каримова входила в группу лиц, которых можно привлечь к ответственности в получении взяток. В связи с этим суд снял с ответчиков все обвинения. В ходе судебного процесса не было высказано никаких сомнений о том, что переданные компанией Telia деньги осели в карманах Гульнары Каримовой.

Прокуратура пытается доказать, что перевод денег на счета оффшорных компаний является по сути взяткой. Однако, согласно комментарию суда, только передачу денег или других материальных ценностей государственному служащему того или иного государства можно считать коррупцией. Обвинение в ходе судебных разбирательств не смогло представить не оставляющих сомнений убедительных доказательств того, что Гульнара Каримова на момент дачи взяток являлась официальным лицом, имеющим достаточных полномочий в сфере телекоммуникаций.

«Прокуратура не смогла доказать, что Гульнара Каримова занимала какую-либо должность в сфере телекоммуникаций», – отметила судья Керстин Элсерт. Она добавила, что прокуратура также не смогла доказать того, что эти деньги были заплачены какому-либо государственному чиновнику. Теперь Генеральная прокуратура Швеции имеет возможность подать апелляционную жалобу в Верховный Суд.

Генеральный прокурор Швеции Ким Эндрюс в ходе беседы с представителем OCCRP сказал, что «подобное толкование коррупционного законодательства является "оскорбительным"».

«Это означает, что шведские компании могут решать свои дела, давая взятки диктаторам или членам их семей. Оправдательный приговор означает, что Швеция не в состоянии выполнять свои международные обязанности по предотвращению таких нечистых дел и оставленную нами грязь придется чистить другим европейским странам и США», – сказал генеральный прокурор. «Я сомневаюсь, что судьи хотели именно такого положения дел», – добавил он.

Ранее шведская компания Telia, а также российские телекоммуникационные компании Vimpelcom (нынешнее название Veon) и МТС признались в даче многомиллионных взяток Гульнаре Каримовой и заплатили правительству США крупные штрафы. Так, в 2017 году компания Telia заключила соглашение с Министерством юстиции США и заплатила штраф в размере 965 миллионов долларов. «Однако к приговору суда Швеции» это соглашение не имеет никакого отношения, – отметила Стефани Плейджел.

По словам адвоката, компания заключила соглашение после ухода Ньюберга с работы и «личные ответственности не имеют отношения к этому скандалу». «В большинстве случаев компании, обвиненные со стороны США в даче взяток, заключают такие соглашения, исходя из того, что это отвечает интересам компании», – сказала Плейджел.

Как пишет журналист OCCRP Ола Вестерберг, несмотря на достижение соглашения с правительством США и оправдательный приговор шведского суда, возможно, что дело в отношении Ньюберга и других обвиняемых не закрыто, как минимум, на территории США. По словам адвокатов, правительство США может выступить против них с отдельными исками. Представитель Минюста США отказался комментировать последнее решение суда Швеции.

Сама же Гульнара Каримова отбывает на родине тюремное наказание сроком 13 лет и 4 месяца. Ташкентский городской суд по уголовным делам 18 марта 2020 года вынес приговор по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и членов ее преступной группы.

Суд проходил в закрытом режиме. Каримову признали виновной в организации преступной группы, мошенничестве, хищении путем присвоения и растраты. Также дочь первого президента была признана виновной в легализации преступных доходов. Суд вынес наказание осудить Каримову на 13 лет и 4 месяца.

Согласно нормам уголовного законодательства и учитывая назначение наказания по нескольким преступлениям и приговорам, срок отбывания наказания исчисляется с 21 августа 2015 года. Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой и ее дети утверждали, что в ходе следствия и в колонии нарушались ее права, однако Генеральная прокуратура Узбекистана категорически опровергла эти утверждения.