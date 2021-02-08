В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 4 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 15 916 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 590 (10 %). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 3 983 197 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 104,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 325 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 631 298 человек.