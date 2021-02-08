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  8 февраля 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 77 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 407 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 62 и Санкт-Петербурге — 41.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 77 068 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,9 млн человек, из них выздоровели — 3,4 млн, под медицинским наблюдением остаются 631 298 пациентов.

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