«Начал приглашать в разные места, пытался поцеловать», - польская журналистка о сотруднике МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Польская журналистка Агнешка Пикулицка в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказала, что сотрудник МИД Узбекистана пытался за ней ухаживать, хотя она явно дала ему понять, что ей это не нравится, а затем ей отказали в аккредитации. Пикулицка не стала молчать и рассказала в соцсетях, что случилось. Аккредитацию ей сразу же выдали.