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  8 февраля 2021
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«Начал приглашать в разные места, пытался поцеловать», - польская журналистка о сотруднике МИД Узбекистана
Продолжение: В Узбекистане уволили сотрудника МИД, который приставал к польской журналисткеПредыстория: Журналист из Польши обвинила сотрудника МИД Узбекистана в сексуальных домогательствах

CentralAsia (UZ) -  Польская журналистка Агнешка Пикулицка в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказала, что сотрудник МИД Узбекистана пытался за ней ухаживать, хотя она явно дала ему понять, что ей это не нравится, а затем ей отказали в аккредитации. Пикулицка не стала молчать и рассказала в соцсетях, что случилось. Аккредитацию ей сразу же выдали.

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