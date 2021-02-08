«Начал приглашать в разные места, пытался поцеловать», - польская журналистка о сотруднике МИД Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 13:50, 08 февраля 2021
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|Продолжение: В Узбекистане уволили сотрудника МИД, который приставал к польской журналистке
|Предыстория: Журналист из Польши обвинила сотрудника МИД Узбекистана в сексуальных домогательствах
CentralAsia (UZ) - Польская журналистка Агнешка Пикулицка в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказала, что сотрудник МИД Узбекистана пытался за ней ухаживать, хотя она явно дала ему понять, что ей это не нравится, а затем ей отказали в аккредитации. Пикулицка не стала молчать и рассказала в соцсетях, что случилось. Аккредитацию ей сразу же выдали.