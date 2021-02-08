В Туркменистане второй день люди встают в очереди за появившимися сигаретами

CentralAsia (TM) - Уже два дня во всех регионах Туркменистана в государственных магазинах продают сигареты. Продукция немецкого и турецкого производства. Очевидцы сообщают, что люди с полуночи дежурят у торговых точек, опасаясь пропустить начало торговли, многие спят в машинах. Цены на табак разнятся, женщинам сигареты не продают, сообщает издание turkmen.news.



В одном из районов Дашогузского велаята насчитали в очереди свыше 400 человек. Толпу людей контролирует наряд полиции, но ругань и даже драки случаются, несмотря на присутствие людей в форме. Так, 6 февраля, в первый день продаж, в одном из магазинов района толпа выбила стекло, началась потасовка. Полицейские и сотрудники районного управления национальной безопасности оказались бессильны, поэтому им на помощь приехал наряд пожарной охраны. Пожарные шлангом, как из водомета, стали поливать людей водой.

«Сигареты продавали по 50 манатов за пачку, на руки отпускали по две, а в нагрузку давали два килограмма риса по 10 манатов за кило, — сообщил источник turkmen.news в регионе. – В очереди стоят, в основном, перекупщики. Получив свои две пачки, люди тут же снова становятся в очередь».

Женщинам сигареты не продают. Об этом сообщили источники turkmen.news в Дашогузском, Балканском и Марыйском велаятах.

В городе Мары перед одним из магазинов скончался мужчина лезгинской национальности. В давке его внезапно толкнули, человек упал и ударился головой о бордюр. Продажа была на время приостановлена, но затем возобновилась с удвоенной энергией толпы.

Из-за большого числа людей и их бесконтрольного и непредсказуемого поведения, торговлю приостанавливают повсеместно. В Дашогузе, в магазине №38 в микрорайоне «Восточный», вынуждены были прекратить продажу. Людей собралось столько, и толпа так напирала, что у многих, казалось, ноги не доставали до земли.

Как бы там ни было, но люди уже второй день осаждают госмагазины в надежде максимально закупиться. Они говорят, что, когда поставки прекратятся и курить будет нечего, они выручат за сигареты в пять раз больше.

Курс доллара на «черном рынке» составляет в пределах 30-30,5 маната при продаже и 30,5-30,8 маната при покупке.