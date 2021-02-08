Поверхности, к которым часто прикасаются, редко сохраняют коронавирус, - Le Temps

CentralAsia (CA) - Вероятность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 через предметы, к которым прикасаются многие люди, намного ниже, чем другими путями, пишет швейцарская газета Le Temps.



Международная группа американских и британских ученых при участии Швейцарского федерального института науки и технологий (EAWAG) протестировала около 350 образцов, взятых с апреля по июнь 2020 года с поверхностей дверей магазинов, крышек мусорных контейнеров, клавиш банкоматов, заправочных пистолетов и кнопок на пешеходных переходах.



В 29 образцах или 8% случаев действительно был обнаружен генетический материал вируса. Однако концентрации были настолько низкими, что, по оценкам ученых, вероятность заражения через эти загрязненные поверхности очень мала: «Менее 5 случаев на 10 тысяч», по мнению Тимоти Джулиана из EFWAG.



К этим стратегически важным точкам до 30 раз в час прикасаются самые разные люди, и эволюция выявлений на их уровне показывает правильную корреляцию с числом новых заражений среди населения, о чем свидетельствуют тесты на людях, отмечается в статье.

Во другом исследовании ученые объединили модели оценки возможного риска, чтобы выяснить, насколько эффективны дезинфекция поверхностей и мытье рук для снижения этого риска. Результат очень определенный: полезность дезинфекции точек соприкосновения зависит от многих факторов и оказывается довольно низкой, в то время как дезинфекция рук предоставляет универсальную защиту и на порядки снижает риск заражения, пишет издание.



Отмечается что в исследование не включались поверхности соприкосновения, которые могут содержать возбудителей заболевания в течение длительного периода, такие как столы и посуда в ресторанах.



«Вероятность того, что кто-то кашлянет или чихнет на стол и, следовательно, на его поверхности окажутся капли с высокой концентрацией вируса, намного выше, чем для кнопки или дверной ручки», - говорит Тимоти Джулиан.

