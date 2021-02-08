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  8 февраля 2021
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Фото — В Мьянме силовики применили водометы против протестующих
// Reuters

CentralAsia (CA) -  В Мьянме силовики применили водометы для разгона протестующих, которые требуют освобождения задержанного госсоветника страны Аун Сан Су Чжи.


В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Была задержана фактический руководитель страны Аун Сан Су Чжи. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год.

Вместе с госсоветником задержали президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за «фальсификацию выборов» 8 ноября 2020 года.

В последнее время политическая обстановка в Мьянме была очень напряженной. В обществе распространялись слухи о возможном военном путче в связи с тем, что влиятельные представители вооруженных сил заявляли, что считают прошедшие в ноябре 2020 года парламентские выборы сфальсифицированными.

Согласно официальным результатам этих выборов, партия Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» одержала убедительную победу, набрав более 70% голосов. Согласно Конституции Мьянмы, четверть депутатских мест в обеих палатах парламента страны зарезервирована за военными, которых назначает верховный главнокомандующий вооруженных сил.

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