В Узбекистане «танцующего милиционера» посадили на 8 суток

CentralAsia (UZ) - В Мирзаабадском районе Сырдарьинской области Узбекистана задержали 26-летнего парня, который с целью собрать «лайки» танцевал в форме сотрудника правоохранительных органов, а также подростка, который снимал его на видео. Об этом сообщили местные СМИ.

В сообщении говорится, что танцевавший в форме сотрудника милиции Хасан Дустов работал на автомойке в махалле «Богистон» Мирзаабадского района. А его знакомый – несовершеннолетний Диёрбек снял его танец на видео и распространил в соцсетях.

Действия молодых людей были расценены как «нарушение норм хождения в общественных местах и норм этического поведения».

Суд признал Хасана Дустова виновным по статьям 183 («Мелкое хулиганство») и 209-1 («Незаконное ношение форменной одежды сотрудников министерств, ведомств и организаций») Кодекса об административной ответственности РУз и приговорил его к 8 суткам ареста.

«Дело несовершеннолетнего Диёрбека, который снимал его на видео, будет рассмотрено комиссией по делам несовершеннолетних при администрации Мирзаабадского района», – говорится в сообщении издания.

В суде Диёрбек сказал, что снимал на видео танец Хасана Дустова в форме милиционера, чтобы собрать побольше «лайков» и теперь сожалеет о содеянном.