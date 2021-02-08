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  8 февраля 2021
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ЮНИСЕФ передал Узбекистану холодильники для вакцин

CentralAsia (UZ) -  Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в целях оказания поддержки в обеспечении надежной системы иммунизации в нашей стране передал Министерству здравоохранения Республики Узбекистан оборудование холодовой цепи для хранения вакцин. Оно поступило в Аккурганский район Ташкентской области, где открылся новый склад вакцин, передает УзА.

Заместитель главы Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Джоффри Ижумба передал оборудование первому заместителю начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамату Норбоеву.

Сообщается, что новому складу были переданы специальные холодильники для вакцин, устройства для контроля температуры, контейнеры и другие вспомогательные устройства. В помещениях склада может храниться около 3 тысяч литров вакцин для иммунизации 9 тысяч детей в возрасте до 1 года. Общая вместимость склада обеспечивает быстрый доступ к вакцинам и их транспортировку для детей в возрасте до 5 лет, проживающих не только в Аккурганском, но и в соседних районах.

Начиная с 2017 года, ЮНИСЕФ оказал поддержку в открытии 21 склада вакцин по всему Узбекистану. В настоящее время 16 складов оснащены современным оборудованием, таким как противопожарная и охранная сигнализации, системы загрузки и выгрузки, холодильники, морозильники, приборы контроля температуры, холодильные комнаты и генераторы. Фонд предоставляет также защитную одежду для персонала. В начале текущего года планируется сдать в эксплуатацию еще пять складов.
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