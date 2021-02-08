В Нур-Султане от COVID-19 привиты 916 медработников

CentralAsia (KZ) - Поэтапная вакцинация населения против коронавируса в Казахстане началась с 1 февраля. С 1 по 8 февраля в Нур-Султане подлежало к вакцинации 916 медицинских работников, из которых привито 719 медицинских работников, охват составил 78,5%. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов.



«Это медицинские работники, которые находятся в зоне риска - инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, ПМСП, приемных покоев многопрофильных стационаров. По состоянию на 8 февраля на складе Управления в наличии имеется 1531 доза вакцин», - сказал Муратов.



В общей сложности в 36 организациях ПМСП столицы задействовано 36 прививочных кабинетов, где планируется проведение вакцинации подлежащих лиц против COVID-19. Прививочные пункты обеспечены всем необходимым и соответствуют санитарным требованиям. Определены 36 передвижных бригад, ответственные лица за проведение вакцинации против COVID-19 и утилизацию отходов, говорится на сайте Минздрава.



В организациях ПМСП имеются более 80 фильтр кабинетов. При входе в поликлинику обязательно проводится бесконтактная термометрия, контролируется обработка рук санитайзерами и наличие защитных масок у пациентов, проводится опрос на наличие симптомов, не исключающих заболевание COVID-19 в период эпидемиологического неблагополучия респираторным инфекциям. Кроме того, на складе Управления имеется 4 холодильных оборудования с диапазоном -18-25°С объемом 360 литров каждый. В организациях ПМСП в наличии морозильные камеры (-18°С) – 20 штук, ожидается поставка 22 морозильных камер дополнительно 19 января 2021 года, также в наличии имеется 82 единицы термоконтейнеров.



Как отметила руководитель программы клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии UMS, старший преподаватель кафедры внутренних болезней с курсом нефрологии, гематологии, аллергологии и иммунологии НАО «МУА» Елена Ковзель, по ближайшим клиническим публикациям вакцина «Спутник V» оказывала протективный эффект от нового «британского штамма». Научные исследования, проведенные в Великобритании, Испании показали наличие перекрестной реактивности между различными штаммами вируса, включающие простые простудные короновирусы, которые по лабораторным тестам показали 25% перекрестной реактивности и по Т-клеточной памяти у 20-50% населения с коронавирусом. Все это объясняет гетерогенность проявлений болезни у человека и научно доказывает о способности «Спутника V» защищать от других штаммов короновируса.



«Сколько будет длиться иммунитет после вакцинации от коронавируса, покажет время и наблюдения. Научно-обоснованные ожидания, показывают ее схожесть с вирусом гриппа. Пока примером может служить только то, сколько иммунитет сохраняется у тех, кто был привит в рамках клинических исследований. Учитывая тот факт, что после заболевания уровень антител постепенно снижается, а у некоторых легко переболевших не определяется совсем, можно предположить, что повторные прививки будут нужны. Соответственно, необходимость вакцинации переболевших тоже. Очень важно оценить необходимость вакцинации переболевшим пациентам, наличие сопутствующей патологии, особенно аутоиммунных заболеваний, характера иммунного ответа ранее на вакцины», - подчеркнула эксперт.

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