Студентов российских вузов из Узбекистана предупредили о фейках об открытых границах

CentralAsia (UZ) - Студентов из Узбекистана, которые учатся в петербургских вузах, предупредили о ложной информации, распространяемой в соцсетях и мессенджерах.

Въезд в Россию для узбекистанских студентов до сих пор закрыт, однако в интернете появилась информация о некоем чартерном рейсе для студентов из Узбекистана. По данным МИД Узбекистана, эти сообщения ложные.

Несмотря на то, что с 8 февраля в петербургских вузах вновь возобновили очные занятия, узбекистанцы все еще не могут вернуться в страну, чтобы продолжить обучение.

В МИД добавили, что сейчас многие обращаются за поддельными документами для возвращения в Россию. Ведомство призвало учащихся регулярно поддерживать контакты с международными отделами своих вузов и по мере согласования продолжить обучение в дистанционном режиме до открытия границ.

Дипломаты пообещали оперативно размещать на своих информационных ресурсах все сведения по этой проблеме.