Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась

- Азия и мир, общество
- 16:43, 08 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Ситуация с распространением коронавируса на Украине стабилизировалась, заявил президент Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
По его словам, средненедельное количество заболевших уменьшилось в три раза.
Зеленский уточнил, что украинские власти рассчитывают привить от коронавируса половину населения страны в течение 2021-го — начала 2022 года. Для гарантии равного доступа к вакцине всех жителей Украины разработана «дорожная карта».
При этом Зеленский отметил, что сейчас в стране существует «серьезный вопрос» недоверия граждан к вакцинации.
Глава государства уточнил, что Украина ожидает поставки вакцин от COVID-19 от четырех кампаний, в том числе от Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.