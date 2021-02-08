Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Ситуация с распространением коронавируса на Украине стабилизировалась, заявил президент Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».



По его словам, средненедельное количество заболевших уменьшилось в три раза.



Зеленский уточнил, что украинские власти рассчитывают привить от коронавируса половину населения страны в течение 2021-го — начала 2022 года. Для гарантии равного доступа к вакцине всех жителей Украины разработана «дорожная карта».



При этом Зеленский отметил, что сейчас в стране существует «серьезный вопрос» недоверия граждан к вакцинации.



Глава государства уточнил, что Украина ожидает поставки вакцин от COVID-19 от четырех кампаний, в том числе от Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.