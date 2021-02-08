Бердымухамедов объявил выговор министру культуры

CentralAsia (TM) - Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор с последним предупреждением министру культуры Атагелди Шамырадову, а также распорядился начать поэтапный переход Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии на хозрасчет. Как сообщает госинформагентство Туркменистана, соответствующие заявления были сделаны на совещании по развитию культуры и СМИ 7 февраля.

Президент раскритиковал министра за то, что выпускники вузов в сфере культуры не находят работу по специальности, деятельность детских школ искусств и художественных школ организуется неудовлетворительно, предпринимается недостаточно усилий для выявления молодых талантов. Кроме того, по словам главы государства, «в центрах культуры и театрах не ставятся новые спектакли, воспевающие нынешние успехи и счастливую жизнь народа».

Стоит отметить, что государственные СМИ регулярно сообщают о конкурсах молодых талантов и патриотических спектаклях. Так, в январе Минкультуры объявило о проведении конкурса детских рисунков по случаю присвоения 2021 году девиза «Туркменистан — Родина мира и доверия». А в театрах регулярно ставятся спектакли по книгам самого Бердымухамедова.

Говоря о деятельности Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Бердымухамедов «указал на важность широкого освещения в мире достижений и преобразований Отчизны». Одновременно он «распорядился вести строгий контроль за соблюдением на теле- и радиоканалах норм литературного туркменского языка и культуры речи, а также повысить ответственность редакторов за выпускаемые в эфир материалы». Тема хозрасчета была затронута, когда зашла речь о модернизации материально-технической базы комитета.

Также президент приказал работникам культуры достойно осветить празднование 30-летия независимости в текущем году и потребовал активнее распространять пропагандистские материалы госинформагентства по международным каналам. Кроме того, он указал на недостаток в стране специалистов по настройке фортепиано и потребовал «предпринять программные меры по подготовке профильных специалистов».