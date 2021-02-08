[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве избили и ограбили студента из Туркменистана

CentralAsia (TM) -  В Москве избили и ограбили студента из Туркменистана, который подрабатывает курьером. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы.

В полицию обратился гражданин Туркменистана, сообщивший, что на улице Фестивальная в Москве на него напали неизвестные. Злоумышленники нанесли студенту телесные повреждения, брызнули ему в глаза перцовым баллончиком, а также отобрали игровой ноутбук и очки виртуальной реальности. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей (2 тыс долларов).

Оказалось, что молодой человек привез заказ в квартиру клиентов. Во время проверки товара неизвестные распылили ему в лицо состав из баллончика, затем ударили и скрылись. Убегая, злоумышленники сломали курьеру пальцы дверью.

По подозрению в совершении данного преступления к настоящему моменту задержаны двое мужчин: жители Москвы и Рязанской области.

print
  • В Дагестане бывшего главу села омоновцы расстреляли прямо в отделе полиции. В него выпустили 36 пуль
  • Китай предоставил полный доступ к объектам в Ухани, - ВОЗ
  • Более 100 человек погибли в результате наводнения в Индии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com