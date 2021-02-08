«Туркментелеком» снизил тарифы на Интернет

- Туркменистан, общество
- 17:22, 08 февраля 2021
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CentralAsia (TM) - Провайдеры интернет-связи в Туркменистане снизили тарифы на безлимитный домашний интернет. Об изменении тарифных планов стало известно сегодня на официальных сайтах компаний электросвязи «Туркментелеком» и АОЗТ «Ашхабадская городская телефонная сеть».
Теперь ежемесячная стоимость безлимитного домашнего интернета составляет 100 манатов за тарифный план со скоростью 256 кбит/с, 150 манатов – 512 кбит/с, 170 манатов – 1 мбит/с, 200 манатов – 2 мбит/с.
Раньше тарифный план безлимитного интернета со скоростью 256 кбит/с составлял 150 манатов, 512 кбит/с – 250 манатов, 1 мбит/с – 300 манатов, 2 мбит/с – 350 манатов.
В ходе рабочего совещания в субботу президент Туркменистана дал указания пересмотреть цены на интернет и другие услуги связи, а также обеспечить широкую доступность Интернета для населения, адресовав соответствующие поручения вице-премьеру Байрамгельды Овезову.