Туркменистан планирует закупку пассажирских автобусов с системой GPS/Glonass

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в субботу провёл по цифровой видеосвязи рабочее совещание по развитию транспортно-коммуникационного комплекса.

Согласно сообщению TDH, в ходе совещания председатель агентства «Türkmenawtoulaglary» Гуванчмырат Акмаммедов отчитался об итогах работы ведомства за прошлый год и о планах на текущий год.

Отмечалось, что за отчётный период план по перевозкам грузов выполнен на 104,5%, по грузообороту – на 103,1%. План по пассажирским перевозкам выполнен на 100,1%, по пассажирообороту – на 101%.

В целях увеличения пассажироперевозок и повышения качества обслуживания, глава государства поручил Г.Акмаммедову, продолжить работу по закупке средних и малых автобусов, на которых, как и в легковых такси и грузовых автомашинах, должны быть установлены системы безналичной оплаты и GPS/Glonass, широко внедрять интернет-услуги и продажу проездных карточек.

Также для оказания высококачественных услуг пассажирам городских и пригородных автобусов, Президент Гурбангулы Бердымухамедов потребовал обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию строящихся в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах современных автостанций.