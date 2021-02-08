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  8 февраля 2021
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Туркменистан планирует закупку пассажирских автобусов с системой GPS/Glonass

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в субботу провёл по цифровой видеосвязи рабочее совещание по развитию транспортно-коммуникационного комплекса.

Согласно сообщению TDH, в ходе совещания председатель агентства «Türkmenawtoulaglary» Гуванчмырат Акмаммедов отчитался об итогах работы ведомства за прошлый год и о планах на текущий год.

Отмечалось, что за отчётный период план по перевозкам грузов выполнен на 104,5%, по грузообороту – на 103,1%. План по пассажирским перевозкам выполнен на 100,1%, по пассажирообороту – на 101%.

В целях увеличения пассажироперевозок и повышения качества обслуживания, глава государства поручил Г.Акмаммедову, продолжить работу по закупке средних и малых автобусов, на которых, как и в легковых такси и грузовых автомашинах, должны быть установлены системы безналичной оплаты и GPS/Glonass, широко внедрять интернет-услуги и продажу проездных карточек.

Также для оказания высококачественных услуг пассажирам городских и пригородных автобусов, Президент Гурбангулы Бердымухамедов потребовал обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию строящихся в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах современных автостанций.

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