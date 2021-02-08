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  8 февраля 2021
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Telegram по популярности обогнал TikTok

CentralAsia (CA) -  Мессенджер Telegram стал самым популярным в мире неигровым приложением, сообщают аналитики компании Sensor Tower.

В прошлом году приложение стояло на девятой позиции в рейтинге.

Общее число установок мессенджера достигло 63 миллионов. Наибольшей популярностью Telegram пользовался в Индии (24% от общего числа установок) и Индонезии (10%).

На втором месте находится TikTok — у приложения 62 млн установок, он наиболее популярен у жителей Китая (17%) и США (10%). Третье место по общему числу загрузок у мессенджера Signal, а на четвертом и пятом — находятся Facebook и Instagram.

Также сервис для проведения конференций по видеосвязи Zoom переместился с 5 позиции в декабре 2020 на седьмую в 2021.

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