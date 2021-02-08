Telegram по популярности обогнал TikTok

CentralAsia (CA) - Мессенджер Telegram стал самым популярным в мире неигровым приложением, сообщают аналитики компании Sensor Tower.



В прошлом году приложение стояло на девятой позиции в рейтинге.



Общее число установок мессенджера достигло 63 миллионов. Наибольшей популярностью Telegram пользовался в Индии (24% от общего числа установок) и Индонезии (10%).



На втором месте находится TikTok — у приложения 62 млн установок, он наиболее популярен у жителей Китая (17%) и США (10%). Третье место по общему числу загрузок у мессенджера Signal, а на четвертом и пятом — находятся Facebook и Instagram.



Также сервис для проведения конференций по видеосвязи Zoom переместился с 5 позиции в декабре 2020 на седьмую в 2021.