В узбекском эксклаве Сох началось строительство первого аэродрома

CentralAsia (UZ) - В Сохском районе Ферганской области Узбекистана началось строительство аэродрома, рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Ферганы.

Аэродром займет 4,5 га в махаллинском сходе граждан «Новобод». Длина взлетно-посадочной полосы составит 650 метров, а ширина – 100 метров.

На работы выделили 12 млрд сумов ($1,1 млн). Закончат строительство уже в мае.

Узбекистан имеет четыре эксклава внутри Кыргызстана, а также имеет один таджикский и один кыргызский анклав внутри своей территории. Узбекский эксклав Сох является самым крупным в мире как по территории, так и по населению. Население эксклава Сох составляет 73,5 тысячи человек.