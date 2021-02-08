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  8 февраля 2021
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Глава МИД Узбекистана провел встречу с Генеральным секретарем Тюркского совета

CentralAsia (UZ) -  8 февраля Мминистр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

По данным МИД Узбекистана, в ходе мероприятия обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Тюркским советом в сферах, представляющих взаимный интерес.

Отмечалось, что вступление Узбекистана в Тюркский совет стало историческим событием в укреплении единства тюркского мира и способствовало раскрытию ранее незадействованных возможностей взаимовыгодного партнёрства.

Состоялся обмен мнениями по графику предстоящих встреч на высшем и высоком уровнях в рамках Организации, в том числе, планируемых к проведению в Узбекистане очередных заседаний министров туризма и министров по делам молодежи и спорта, а также Форума молодых предпринимателей тюркоязычных государств.

На встрече рассмотрены и другие вопросы, связанные с взаимодействием между Узбекистаном и Тюркским советом.

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