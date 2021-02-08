[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане температура воздуха прогреется +22 градусов

CentralAsia (UZ) -  По прогнозу Узгидромет, в середине недели очередное влажное вторжения будет проходить по территории Казахстана и заденет северную часть Узбекистана.

В среду по Каракалпакстану и Хорезмской области, в четверг по Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям местами возможен небольшой дождь. По остальной территории республики осадков не ожидается.

Столбик термометра в дневные часы повысится до 15-17° тепла, на юге до 20° тепла.

В пятницу по всей территории Узбекистана будет преобладать малооблачная погода с температурой воздуха, больше характерной для конца марта и начала апреля, чем для февраля месяца. В дневные часы воздух прогреется до 17-20° тепла, по югу и пустынной зоне до 22° тепла.

В течение всей недели по горной территории республики лавинная опасность сохраняется.

print
  • В ходе расследования по COVID-19 в Ухане эксперты выявили «важные улики»
  • ЮНИСЕФ передал Узбекистану холодильники для вакцин
  • Ученые нашли способ сохранить информацию напрямую в ДНК


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com