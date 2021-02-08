В Узбекистане температура воздуха прогреется +22 градусов

CentralAsia (UZ) - По прогнозу Узгидромет, в середине недели очередное влажное вторжения будет проходить по территории Казахстана и заденет северную часть Узбекистана.

В среду по Каракалпакстану и Хорезмской области, в четверг по Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям местами возможен небольшой дождь. По остальной территории республики осадков не ожидается.

Столбик термометра в дневные часы повысится до 15-17° тепла, на юге до 20° тепла.

В пятницу по всей территории Узбекистана будет преобладать малооблачная погода с температурой воздуха, больше характерной для конца марта и начала апреля, чем для февраля месяца. В дневные часы воздух прогреется до 17-20° тепла, по югу и пустынной зоне до 22° тепла.

В течение всей недели по горной территории республики лавинная опасность сохраняется.