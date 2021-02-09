Монголка назначена советником правительства Великобритании

CentralAsia (MNG) - Дулмаазул Лувсандорж, которого Business.mn назвал «мировым банкиром», начал работать советником британского правительства.

Начиная с этого года, она будет отвечать за надзор за инвестиционным процессом, государственно-частными партнерствами и финансированием Комитета по мегапроектам и инфраструктурным проектам правительства Великобритании, а также за консультирование и отчетность перед правительством Великобритании. Она также будет работать над обещанием премьер-министра Борисом Джонсоном выделить 12 миллиардов фунтов, планом из десяти пунктов зеленой промышленной революции и проектом NETZERO 2050.

Л.Дулмаазул окончила Карлов университет в Праге и Токийский университет иностранных дел. Она также имеет степень магистра финансовой политики Оксфордского университета и степень магистра делового администрирования Оксфордской школы бизнеса.

Позже она работала в Монголии, чтобы собрать средства для проектов в области возобновляемых источников энергии и инфраструктуры, а также была членом совета директоров Торговой палаты Улан-Батора и консультантом Корпорации развития Улан-Батора. С 2008 по 2018 год работала в лондонском филиале SMBC International Bank в Японии.

В начале 2010 года Дулмаазул связала SMBC Bank с рядом крупных монгольских компаний, и банк открыл представительство в Монголии для финансирования мегапроектов на сумму более 100 миллионов долларов и открытия филиала в будущем.

Она сообщила нашему журналу, что в то время рейтинговые агентства, такие как Moody's и Standard and Poor's, понизили рейтинг Монголии, а SMBC Bank пришел к выводу, что «у Монголии есть будущее», -передает Business.mn.

За время работы в SMBC Bank Дулмаазул отвечала за проекты на сумму более 20 миллиардов долларов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке и запустила первую фазу проектов в Центральной Азии, России и странах СНГ. Она также поддерживает тесные деловые отношения с международными финансовыми организациями, такими как Всемирный банк, АБР и IFC. Также некоторые ее проекты были названы лучшимм проектами журналами Euromoney и Project Finance.

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