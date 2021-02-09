Монголка выиграла премию OWSD-Elsevier Foundation-2021 по финансовой математике и математическому моделированию

CentralAsia (MNG) - Пять женщин-ученых из развивающихся стран выиграют премию OWSD-Elsevier Foundation 2021 года. С 2013 года программа наградила и помогла поднять карьеру 45 женщин-исследователей из 20 стран в области биологии, инженерии и физических наук.

Пять исследователей были названы победителями премии OWSD-Elsevier Foundation 2021 года для начинающих женщин-ученых в развивающихся странах за их исследования в области химии, математики и физики. Ученые-победители из Ганы, Гватемалы, Монголии, Палестины и Шри-Ланки получают признание за свои достижения в области химии, физики и математики. Премия также подтверждает приверженность ученых руководству и наставничеству молодых ученых и повышению качества жизни тех, кто живет в их сообществах и регионах.

«Каждый год, когда мы выбираем лауреатов, мы просто поражаемся тому, чего они уже достигли, и их личной приверженности дальнейшему развитию науки в своих странах», - сказала президент OWSD Дженнифер Томсон. «Мы счастливы, что можем внести хотя бы небольшой вклад в признание, которого они действительно заслуживают».

В этом году получателями стали:

Хонгорзул Доржготов из Государственного университета Монголии; по финансовой математике и математическому моделированию.

из Государственного университета Монголии; по финансовой математике и математическому моделированию. Марья Эухения Кабрера Каталон из Университета Сан-Карлос-де-Гватемала; в физике элементарных частиц.

из Университета Сан-Карлос-де-Гватемала; в физике элементарных частиц. Гада Душак из Нью-Йоркского университета Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты; в прикладной физике и нанотехнологиях.

из Нью-Йоркского университета Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты; в прикладной физике и нанотехнологиях. Ималка Мунавира из Университета Шри-Джаяварденепура, Шри-Ланка; синтетическая и нанохимия.

из Университета Шри-Джаяварденепура, Шри-Ланка; синтетическая и нанохимия. Мариан Асантева Нканса из Университета науки и технологий Кваме Нкрума; в стратегиях восстановления окружающей среды.



Хонгорзул Доржготов за исследования в области дробного исчисления, дифференциальных уравнений, специальных функций, инвариантных решений, математического моделирования и финансовой математики. «Существуют равные возможности для учебы в университете и работы в государственном или частном секторе, но получить продвижение по службе и участвовать в процессах принятия решений становится очень сложно. Мне было очень трудно, чтобы мой голос был услышан. Большинство люди игнорируют женские идеи и голоса», - сказала д-р Д.Хонгорзул. «Теперь я надеюсь, что отношение изменится, и мое мнение будет иметь значение».

Иланн Схемм, директор фонда Elsevier Foundation, сказал: «Мы знаем, насколько важно признание и профессиональная видимость для развития высококлассной международной научной карьеры. За прошедшие годы мы также обнаружили, что представление наших лауреатов на форуме AAAS дало им жизненно важное значение. доступ к международным сетям и научному диалогу, открывая двери для новых возможностей».

Церемония награждения состоится сегодня, 9 февраля 2021 года во время Сетевого завтрака ученых и инженеров из числа меньшинств и женщин («Minority and Women Scientists and Engineers Networking Breakfast»).

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