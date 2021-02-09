Как построить «цифровую нацию»: перспективы из Монголии

CentralAsia (MNG) - В 2020 году правительство Монголии поставило перед собой пятилетнюю миссию по построению «цифровой нации», используя данные и технологии для содействия инновациям, оптимизации государственных услуг и диверсификации экономики Монголии, зависящей от горнодобывающей промышленности. В июле того же года я была назначена председателем Управления по коммуникациям и информационным технологиям Монголии, и в последующие три месяца я курировала реализацию первого шага на нашем пути к становлению цифровой нацией: запуск платформы электронной Монголии или e-Mongolia, - пишет Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл — председатель Управления связи и информационных технологий Монголии.

E-Mongolia — это онлайн-платформа, которая в настоящее время предоставляет 181 наиболее востребованных государственных услуг— от получения удостоверения личности до заказа паспорта или подачи заявки на получение бизнес-лицензии. Преимущества такой цифровизации многочисленны как для отдельных граждан, так и для государственной службы в целом. Одним нажатием нескольких кнопок граждане теперь могут получить доступ к услугам, для которых раньше, возможно, требовались длительные поездки по городу, время, отведенное на встречи, и взаимодействие с несколькими правительственными ведомствами или организациями. Согласно недавнему правительственному исследованию, основанному на общем количестве государственных услуг, к которым был получен доступ в 2019 году, ожидается, что граждане будут экономить в общей сложности 3581 час в год благодаря 181 услуге, доступной в настоящее время через e-Mongolia.

Более того, эта цифровизация позволяет нам оптимизировать предоставление государственных услуг за счет сокращения бюрократии, уменьшения дублирования усилий между государственными организациями и подавления общественного недовольства. В результате e-Mongolia значительно сократилась бюрократическая волокита, а также коррупция на нижнем и среднем уровнях. Жалобы на взяточничество за последние три месяца снизились на 20–30%. Более того, по оценкам, в общей сложности 24 миллиарда тугриков (примерно 8,2 миллиона долларов США) будет ежегодно экономиться за счет сокращения бумажных документов, почтовых расходов, затрат на топливо и рабочей силы. Еще один замечательный результат — прямое и косвенное положительное воздействие на окружающую среду. По оценкам, при нынешнем состоянии платформы она позволит сэкономить 5 913 деревьев, 11 880 тонн парниковых газов и около 1 миллиона тонн воды в год.

Сегодня более 500 000 монголов используют e-Mongolia для доступа к государственным услугам. С ноября 2020 года в Монголии начали появляться внутренние случаи передачи COVID-19. E-Mongolia позволила гражданам получить доступ к услугам в Интернете и получить удостоверения личности или паспорта, доставленные в их дома во время строгого карантина. Мы также работали над разработкой и интеграцией инструмента «Тестирование и отслеживание» COVID-19 на платформе, чтобы граждане могли быть в курсе скорости передачи вируса в своем районе. Поэтому запуск платформы e-Mongolia считается одной из основных мер против пандемии.

Успешный запуск e-Mongolia стал результатом широкого сотрудничества между министром и главой секретариата кабинета министров и Управлением по связи и информационным технологиям, а также другими заинтересованными сторонами в государственном и частном секторах. Следующим шагом является обеспечение того, чтобы правовая и регулятивная среда сектора ИКТ была оснащена для работы с текущим цифровым развитием: недавно сформированный парламент Монголии учредил Постоянный комитет по инновациям и цифровой политике для стимулирования развития ИКТ, а также новые законы, охватывающие такие ключевые вопросы, как личные вопросы. защита данных и кибербезопасность вносятся в парламент на утверждение. Эти законы имеют ключевое значение для создания экосистемы цифровой нации и создания среды для ускорения технологических стартапов и инноваций, а также для поощрения инвестиций в них. Правительство Монголии в настоящее время обсуждает создание центра обработки данных в сельской местности с различными корпорациями из Кремниевой долины в рамках своих усилий по созданию более дружелюбной среды для иностранных инвесторов и технологических компаний.

Монголия, как одна из самых малонаселенных стран в мире и сохранившая свою кочевую культуру, предлагает важную возможность повысить доступность государственных услуг и улучшить работу государственных служб для граждан. Новый премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подтвердил, что создание цифровой нации в настоящее время является главным приоритетом Монголии. Благодаря успешному запуску e-Mongolia и текущим планам добавить к платформе 500 новых услуг в 2021 году мы уверенно движемся к достижению нашей пятилетней цели — стать цифровой страной.

Автор: Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл — председатель Управления связи и информационных технологий Монголии. Ее работа по реализации стратегии цифровой нации Монголии основана на проекте набора инструментов, который она реализовала вместе с Комиссией «Пути к процветанию на базе школы Блаватника» (ныне «Цифровые пути в Оксфорде»), которая оценила текущее цифровое развитие страны и подготовила учебник по стратегии для монгольского государства.

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