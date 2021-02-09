Монголия просит Rio Tinto взаимно отменить сделку с Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии намерено отменить сделку с Rio Tinto (ASX, LON, NYSE: RIO), регулирующую расширение медного рудника Оюу-Толгой в пустыне Гоби на 6,75 млрд долларов, поскольку надеется заменить его новым соглашением.

Вместо того чтобы действовать в одностороннем порядке, что может поставить под угрозу будущие проекты с иностранными инвестициями, местные власти предложили Rio Tinto взаимно прекратить действие этого плана. Конечная цель, сообщает Financial Times, — достичь нового соглашения, более выгодного для Монголии.

В начале января Улан-Батор пригрозил остановить строительство рудника, утверждая, что задержки и более высокие, чем ожидалось, затраты подорвали экономические выгоды, на которые страна надеялась.

В 2019 году Rio Tinto отметила риски стабильности, связанные с первоначальным дизайном проекта, что привело к дополнительным расходам в размере 1,9 млрд долларов и задержке на 30 месяцев. В декабре компания подтвердила новую оценку долгожданного подземного расширения, добавив, что добыча начнется в октябре 2022 года.

Erdenes Oyu Tolgoi LLC, монгольская государственная компания, которой принадлежит треть рудника, отреагировала на новые сроки и бюджет, заявив, что Rio Tinto не выполнила свои обещания от 2015 года.

Доля Erdenes в Oyu Tolgoi технически принадлежит через 34% монгольской компании Oyu Tolgoi LLC. Оставшаяся доля принадлежит канадской компании Turquoise Hill Resources (TSX, NYSE: TRQ), 50,79% которой принадлежит Rio Tinto.

Наилучший сценарий для всех, кто участвует в разработке рудника, который после завершения сделает Оюу-Толгой четвертым по величине предприятием по добыче меди в мире, остается неопределенным.

Парламентская рабочая группа Монголии, сформированная в 2019 году, рекомендовала изучить возможности заключения соглашения о разделе продукции и / или замены доли в капитале специальным роялти.

На прошлой неделе канадская горнодобывающая компания одержала временную, но ключевую победу в споре в арбитражном суде.

Постановление не позволяет горнодобывающему гиганту ограничивать переговоры Turquoise Hill о финансировании и других вопросах с другими заинтересованными сторонами в Оюу-Толгой.

У горняков также есть другие проблемы, которые необходимо решить, в том числе продление существующего энергетического соглашения на период после марта. Электроэнергия работает на угле, импортируемом из соседнего Китая по воздушным кабелям.

Затем есть потенциальная реструктуризация управленческой команды Оюу-Толгой, а также необходимость ратифицировать отчет о ресурсах и запасах на 2019 год и технико-экономическое обоснование, подготовленное в 2020 году.

Все эти темы должны быть рассмотрены до того, как Rio Tinto в мае примет серьезное решение по добыче полезных ископаемых.

Этот метод является частью метода добычи, известного как обрушение блоков. Это включает создание искусственной пещеры под рудным телом, позволяющей ему постепенно разрушаться под собственным весом.

На решение Rio Tinto также повлияет мнение ее нового главы, Якоба Стаушолма, который всего две недели назад полностью изменил команду высшего руководства и создал две новые должности.

Горнодобывающий гигант неоднократно заявлял, что подземное расширение является его самым важным проектом роста. После завершения строительства Оюу-Толгой будет производить 480 000 тонн меди в год с 2028 по 2036 год, -сообщает mining.com.

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