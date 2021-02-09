Президент Монголии посетил месторождение золота и серебра Салхит в аймаке Дорноговь

CentralAsia (MNG) - 6 февраля 2021 года Президент Монголии Баттулга Халтмаа работал в аймаке Дорноговь и посетил золото-серебряный рудник Салхит.

В соответствии с Конституцией Монголии, которая провозглашает, что природные ресурсы принадлежат народу Монголии, специальные лицензии на месторождение золота и серебра Салхит, действовавшие до 2043 и 2047 годов, были отозваны в 2018 году, и месторождение было передано под государственный контроль.

В 2019 году специальные лицензии на добычу полезных ископаемых были переданы государственной компании Erdenes Solver Resources, дочерней компании Erdenes Mongol, и добыча полезных ископаемых была начата без каких-либо инвестиций из государственного бюджета.

Коммерциализация депозита Салхит таким способом, который позволил получить одноразовое прощение пенсионного кредита пожилым людям, является верным и хорошим примером того, как Монголия впервые в своей истории надлежащим образом распределяла выгоды от природных богатств среди своего народа, сообщает администрация президента Монголии.

Во время рабочей поездки президента Т. Мөнхбаяр, генеральный директор Erdenes Silver Resource LLC, сообщил, что 105 миллиардов тугриков или 37 миллионов долларов США были выделены Банку Монголии / 8 февраля, понедельник / для распределения 1 миллиона тугриков каждому пенсионеру, которые не брали кредитов под пенсионное обеспечение в 2019 году и на них не распространялся закон о единовременном списании кредитов под пенсионное обеспечение. Ожидается, что около 194000 пожилых людей получат в общей сложности около 210 миллиардов тугриков (около $ 74 млн) в мае 2021 года.

В целях укрепления государственно-частного партнерства ООО «Erdenes Solver Resources» заключает контракты с отечественными коммерческими структурами на разработку месторождения Салхит. Кроме того, в мае 2021 года планируется ввести в эксплуатацию рудный концентрат мощностью в два раза выше нынешнего концентрата с годовой мощностью производства 300000 тонн руды.





Во время посещения месторождения президент Баттулга напомнил, что производственные мощности месторождения, объем производства и доходы должны быть увеличены, чтобы монгольский народ мог пользоваться благами природных богатств и поддерживать свои средства к существованию.

Месторождение Салхит занимает общую площадь 2887,85 га в сомоне Гурвансайхан аймака Дорноговь, и, согласно технико-экономическому обоснованию, проведенному в мае 2020 года, месторождение имеет запасы в размере 808,3 тонны серебра и 1117,1 тонны золота, а ресурсы, вероятно, увеличатся вдвое или втрое. за счет интенсификации геологоразведочных работ.

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