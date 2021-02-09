Посол КНР в Монголии поздравил монгольский народ с наступающим монгольским Новым годом — Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) - «По случаю Лунного Нового года Быка (Цагаан Сар) 2021 года хочу поздравить моих монгольских друзей от имени посольства Китайской Народной Республики в Монголии.

Уходящий год был необычным. Китай и Монголия помогали друг другу бороться с внезапной пандемией, и две страны совместно создали медицинский альянс, продемонстрировали высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и Монголии и крепкую дружбу между двумя народами. Китайско-монгольские отношения достигли нового прогресса в борьбе с пандемией.

Благодаря нашим искренним переговорам политическое взаимное доверие между двумя странами неуклонно укрепляется. Во время визита президента Монголии Х. Баттулги в Китай в феврале уходящего года председатель Си Цзиньпин провел переговоры и главы двух стран достигли важной договоренности о двусторонних отношениях и сотрудничестве в направлении борьбы с пандемией. Во время визита министра иностранных дел Ван И в Монголию в сентябре 2019 года стороны достигли важной договоренности об углублении взаимного доверия и сотрудничества, что дало мощный импульс здоровому и устойчивому развитию двусторонних отношений.

Благодаря нашему совместному сотрудничеству, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами неуклонно развивается. В борьбе с пандемией обе стороны укрепили связь между инициативой «Один пояс, один путь» и стратегией развития Монголии, углубили сотрудничество в восстановлении рабочих мест и промышленности, а также продолжили торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. Китай является крупнейшим торговым партнером Монголии, и обе страны успешно совершают крупные совместные проекты, открыв границу «Зеленый коридор» во время пандемии.

Китайская сторона продолжит придерживаться концепции «дружественного, честного, эффективного и инклюзивного» партнёрства и уделяет пристальное внимание монгольской стороне. Сильный упор на экспорт угля Монголии в Китай способствовал борьбе Монголии с пандемией и ее социально-экономическому развитию.

Благодаря нашему искреннему взаимопониманию крепнет дружба между Китаем и Монголией. Во время пандемии между народами двух стран были более дружеские отношения, чем когда-либо прежде. Добросердечный монгольский народ оказал Китаю добродушную помощь, и китайская сторона поделилась своим опытом предотвращения и борьбы с пандемией, например, персиками в обмен на груши, а также предоставила множество предметов медицинского назначения для монгольской стороны. Тридцать тысяч овец, подаренных монгольской стороной, стали «самой популярной темой года» в Китае, и жители провинции Хубэй взамен угостили монгольский народ красным чаем, после чего последовало чудесное мероприятие под названием «чай в обмен на овец».

Сегодня во всех странах мира активно происходит вакцинация. Китай находится в чрезвычайном положении, вакцинируя свое население, но решил безвозмездно помочь вакциной Монголии», — говорится в речи посла.

«Друзья,

Пандемия закончится, и дружба между Китаем и Монголией будет длиться вечно. В 2020 году китайско-монгольские отношения преодолели последствия пандемии, достигли новых высот и достигли больших успехов в двустороннем сотрудничестве. Укрепилась китайско-монгольская дружба. Все это неразрывно связано с искренней поддержкой монгольского народа. От имени посольства Китайской Народной Республики в Монголии выражаю вам искреннюю признательность.

В 2021 году мы продолжим строить сообщество судьбы человечества, стремясь быть дружелюбным, честным, эффективным и инклюзивным. И мы будем работать с монгольской стороной над реализацией договоренности, достигнутой лидерами двух стран, и постоянно продвигать китайско-монгольское всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Политическое взаимное доверие между Китаем и Монголией будет и далее укрепляться, двусторонние отношения и сотрудничество во всех областях, включая торговлю, экономику и гуманитарную деятельность, будут и далее развиваться, а дружественные отношения и сотрудничество между Китаем и Монголией принесут большее процветание двум народам.

Желаю Монголии процветания, а народу Монголии счастья и мира！

Желаю, чтобы китайско-монгольские отношения постоянно выходили на новый уровень！ Китайско-монгольская дружба будет длиться вечно！

С Новым Годом!», — заключалось поздравление посла КНР.

источник: Посольство Китайской Народной Республики в Монголии

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