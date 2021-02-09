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  9 февраля 2021
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Правительство Узбекистана утвердило новый порядок выдачи ипотечных кредитов

CentralAsia (UZ) -  Отныне ипотечные кредиты в Узбекистане будут выдаваться на срок не более 20 лет на рыночных принципах.

В связи с этим 5 февраля правительство Узбекистана утвердило положение о порядке предоставления ипотечных кредитов за счет средств, размещаемых Минфином.

Согласно нормативным актам, ипотечные кредиты выдаются заемщикам по рыночной (процентной) ставке на срок не более 20 лет. По отношению к ним применяется аннуитентная схема погашения и они не имеют льготного периода. Также определено, что в случае уменьшения основной ставки ЦБ, процентная ставка пропорционально снижается, а при повышении – остается неизменной.

Сумма ипотечных кредитов составит до 240 млн. сумов ($22,8 тыс) на квартиры с 1 и 2 спальнями в сельской местности и в городах и до 320 млн сумов ($30,4 тыс) на квартиры с 3 и более спальнями. В Ташкенте на одно- и двухкомнатные квартиры будет выделено до 264 млн. cумов ($25 тыс), на трех- и более комнатные - до 352 млн. cумов ($33,5 тыс).

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