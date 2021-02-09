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  9 февраля 2021
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За сутки в Монголии выздоровели 53 пациентов с COVID

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии от короновируса вылечились 53 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, всего в Монголии 1546 человека вылечились от коронавируса.

В стране за последние сутки проведено 18 871 ПЦР теста, и у 47 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает оперштаб Минздрава страны.

За все время пандемии в стране подтвердили 2120 случаей коронавируса. Из 561 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 84 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
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