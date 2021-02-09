В январе в Китай из Центральной Азии доставлено свыше 3,8 млрд кубометров газа

CentralAsia (UZ) - Более 3,87 миллиарда кубометров природного газа было доставлено в Китай по газопроводу Центральная Азия-Китай в январе 2021 года, сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на китайскую нефтяную компанию PipeChina West Pipeline.

По данным компании, в минувшем месяце максимальная суточная подача газа в газопровод составила 153 миллиона кубометров.

Газопровод Китай-Центральная Азия начинается на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит по территории Узбекистана и Казахстана и пересекает китайско-казахстанскую границу через Хоргос / Синьцзян-Уйгурский автономный округ - ». Это первый трансграничный газопровод в Китае.

Общая протяженность этого трубопровода составляет 1833 километра. Планируемая мощность газоснабжения - 60 миллиардов кубометров в год. С момента ввода в эксплуатацию в декабре 2009 года он стабильно и безопасно работает более 11 лет.

По данным компании, импорт природного газа по этому трубопроводу составляет более 15 процентов от всего потребляемого в стране газа в год. Трубопровод охватывает 500 миллионов человек в 27 провинциях Китая, городах центрального подчинения и автономных районах, а также в САР Сянган.