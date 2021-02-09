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  9 февраля 2021
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Узбекистан и ЕС проведут седьмой раунд переговоров по новому соглашению

CentralAsia (UZ) -  Представители Узбекистана и Евросоюза начали проведение седьмого раунда переговоров по новому двустороннему Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).

Мероприятие проходит в формате видеоконференцсвязи. В переговорах, которые завершатся 12 февраля, стороны будут обсуждать разделы проекта вышеуказанного Соглашения, посвященные вопросам торговли.

Возглавляют заседание заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддин Абидов и исполняющий обязанности начальника отдела по Ближнему Востоку, Турции, России и Центральной Азии генерального директората по торговле Европейской комиссии Тимо Хаммарен.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Переговоры по новому документу начались в феврале 2019-го, шестой раунд состоялся в сентябре 2020-го также в онлайн-формате.

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