Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 79 204

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 8 февраля количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 79 204 (+42).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 6 регионах страны.

Всего по стране выздоровели 77 609 (+45) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 974 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.