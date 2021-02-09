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  9 февраля 2021
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 79 204

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 8 февраля количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 79 204 (+42).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 6 регионах страны.

Всего по стране выздоровели 77 609 (+45) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 974 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.

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