В Узбекистане начато строительство аэродрома

CentralAsia (KZ) - В Сохском районе Ферганской области дан старт строительству аэродрома, сообщила пресс-служба международного аэропорта Ферганы.

Объект расположится на площади 4,5 га, выделенной на территории махалли «Новобод». Проект по строительству аэродрома со взлетно-посадочной полосой длиной 650 метров и шириной 100 метров оценивается в 12 млрд сумов. Ожидается, что строительные работы будут завершены к маю 2021 года.



В августе 2020 года была принята программа развития Сохского района в 2020—2021 годах. Документ предусматривает организацию полетов малой авиации из Ферганы в Сох — эксклав, отделенный от Узбекистана территорией Кыргызстана, — по ценам, «приемлемым для населения».

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