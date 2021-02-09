Установлена дата проведения президентских выборов Монголии за рубежом

CentralAsia (MNG) - Генеральная избирательная комиссия провела очередное заседание и назначила дату голосования на президентских выборах граждан, проживающих за рубежом.

Согласно статье 8.3 Закона о президентских выборах Монголии, зарубежные избирательные участки на выборах президента страны были назначены на 30 и 31 мая для граждан, проживающих в странах, где есть посольства, представительства, генеральные консулы и представительские консулы Монголии.

В начале 2021 года Генеральная избирательная комиссия провела заседания и утвердила график переизбрания 28-го избирательного округа парламентских выборов. Кроме того, Центральная комиссия в составе 7 человек была создана по предложению Министерства иностранных дел для организации голосования избирателей за рубежом на выборах президента Монголии.

Кроме того, был окончательно согласован график президентских выборов Монголии в 2021 году.

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