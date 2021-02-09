Французская долгожительница переболела коронавирусом перед своим 117-летием

CentralAsia (KZ) -

По данным издания, коронавирус был выявлен у Рандон 16 января в доме престарелых в Тулоне. Отмечается, что женщина перенесла вирус бессимптомно.

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале, а потом стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ. На свой день рождения в 2019 году она получила личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки.