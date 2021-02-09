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  9 февраля 2021
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Французская долгожительница переболела коронавирусом перед своим 117-летием
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  

Французская долгожительница Люсиль Рандон незадолго до своего 117-летия победила коронавирус, сообщила французская газета Var-Matin.
По данным издания, коронавирус был выявлен у Рандон 16 января в доме престарелых в Тулоне. Отмечается, что женщина перенесла вирус бессимптомно.
Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале, а потом стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ. На свой день рождения в 2019 году она получила личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки.
Самой пожилой жительницей мира официально признана японка Канэ Танака, которая родилась 2 января 1903 года. Рандон в рейтинге старейших живущих ныне людей занимает второе место.
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