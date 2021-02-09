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  9 февраля 2021
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Facebook будет удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19

CentralAsia (CA) -  Facebook с 8 февраля расширит критерии признания информации о вакцинации от коронавируса и самих вакцинах фейковой и начнет удалять такую дезинформацию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге социальной сети.

«Сегодня мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о COVID-19, вакцинах от COVID-19 и вакцинации в целом», — говорится в сообщении.

С декабря прошлого года Facebook уже начал борьбу с фейками о вакцинах от коронавируса, которые были опровергнуты экспертами от здравоохранения. В изначальном списке фейковых сообщений была информация о чипизации населения с помощью вакцинации, испытаниях препарата на некоторых группах людей без их согласия и некоторые другие теории заговора.

Теперь, после консультаций с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Facebook решил расширить список тем, которые считаются фейковыми. Теперь в качестве дезинформации Facebook будет расценивать публикации на следующие темы:

  • искусственное происхождение COVID-19;
  • неэффективность вакцин от заболеваний, против которых они предназначены;
  • сама болезнь безопаснее, чем вакцина от нее;
  • вакцины опасны, токсичны и вызывают аутизм.

В компании отметили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда.

Бороться с информацией о коронавирусной инфекции, которая считается экспертами ложной, Facebook начал с апреля 2020 года. Пользователям, которые делились этими сведениями или лайкали их, начали приходить уведомления, что эта информация является фейком. В сообщениях от соцсети также указывается причина удаления постов и другие разъяснения.

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