В Таджикистане родственники жертв пневмонии смогли получить деньги по страховке

CentralAsia (TJ) - Родственники восьми жертв пневмонии получили деньги по страховке, сообщил глава государственной страховой компании "Таджиксугурта" Шухрат Максудзода.

Компенсации переданы родным 6 государственных деятелей и двух военнослужащих. Родные государственных деятелей получили по страховке средства в размере восьми месячных окладов, военнослужащих - в размере 6 тыс. сомони ($530), уточнил Махсудзода 8 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

На вопрос «Получили ли деньги по страховке родители умершего на днях жертвы дедовщины в таджикской армии Шахбола Мирзоева?», глава «Таджиксугурта» ответил, что пока родные Мирзоева к ним не обращались. «К тому же, Шахбол Мирзоев последние годы не был военнослужащим. Несмотря на это, мы готовы рассмотреть заявление родителей Мирзоева», добавил Максудзода.

Шахбол Мирзоев, изувеченный во время службы в рядах погранвойск ГКНБ Таджикистана, скончался в ночь на 1 февраля. По словам родных, он ушел из жизни от пневмонии.

Руководство компании «Таджиксугурта» сообщило, что в закон Таджикистана о страховании внесена поправка о страховании от коронавируса. Этот вид страхования населению предлагают две компании «Таджиксугурта» и «Бима». Страхование от COVID-19 обязательно для государственных чиновников и военнослужащих.

Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана сообщает, что по состоянию на 7 февраля число инфицированных COVID-19 составляет 13308 человек, с начала пандемии скончались 90 таджикистанцев.

Официальной статистике верят не все таджикистанцы. По неофициальным данным, собранным в соцсетях, в 2020 году от коронавирусной инфекции умерли не менее 450 таджикистанцев.

На рынке страхования Таджикистана работают около 20 различных страховых компаний, две из которых являются государственными – ГУП «Таджиксугурта» и ГСК «Таджиксармоягузор».

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